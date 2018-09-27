Суд Бразилии не допустил к выборам 3,4 млн избирателей из-за несданных отпечатков

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Высший избирательный суд Бразилии постановил не допускать к голосованию на грядущих в октябре всеобщих выборах почти 3,4 млн избирателей из-за отсутствия у них дактилоскопической регистрации, сообщает в четверг бразильский журнал Exame.

Семь из девяти судей постановили, что собрать биометрические данные и зарегистрировать их за две недели до выборов невозможно. По словам судьи Луиса Роберту Баррозу, население Бразилии было информировано о необходимости дактилоскопической регистрации.

Агентство Associated Press отмечает, что практически половина избирателей, которым суд отказал в праве проголосовать из-за отсутствия отпечатков их пальцев в системе, являются жителями северо-востока Бразилии, региона с низким уровнем жизни, традиционно поддерживающего партии левого толка.

С 2016 года в Бразилии действует электронная система голосования, требующая биометрических данных для подтверждения личности избирателя.

Выборы в Бразилии запланированы на 7 октября. По данным последних опросов, в избирательной гонке лидирует кандидат от ультраправых Жаир Болсонару, на втором месте - кандидат Фернанду Аддад, заменивший в гонке отбывающего срок за коррупцию экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Если эти два кандидата выйдут во второй тур, то, согласно опросам, победу должен одержать Аддад.