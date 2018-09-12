Ультраправый кандидат стал лидером президентской гонки в Бразилии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат Социал-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару стал лидером президентской гонки в Бразилии после того, как левая Партия трудящихся назвала бывшего мэра Сан-Паулу Фернанду Аддада своим новым кандидатом в президенты вместо отбывающего тюремный срок Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об эсвидетельствуют результаты опроса Института общественного мнения и статистики (Ibope).

Так, согласно опросам, за Болсонару, подвергшегося нападению на прошлой неделе в ходе выступления в штате Минас-Жерайс, готовы отдать голоса 26% респондентов. Следом за ним идет кандидат от Демократической рабочей партии Бразилии Сиру Гомес с 11% голосов избирателей.

Поддержкой в 9% заручилась кандидат "зеленых" Марина Силва, столько же голосов избирателей получает Жералду Алкмин от Бразильской социал-демократической партии, известный бразильцам как экс-губернатор штата Сан-Паулу.

Аддад, чья кандидатура была выдвинута накануне Партией трудящихся на замену выбывшего из гонки экс-президента Лулы да Силвы, в настоящий момент может получить поддержку 8% бразильцев. Другие кандидаты получают до 3% голосов избирателей.

Накануне Партия трудящихся подтвердила, что выдвигает Аддада в качестве нового кандидата на пост президента на грядущих всеобщих выборах, запланированных на 7 октября, после того, как Высший избирательный суд Бразилии отстранил от участия в президентской гонке экс-президента Лулу да Силву, отбывающего 12-летний тюремный срок за коррупцию.

Лула да Силва, лидировавший в предвыборных опросах, после объявления партии призвал своих сторонников отдать голоса в пользу Аддада. При бывших президентах Луле да Силве и его преемнице Дилме Русеф он занимал пост министра образования, также Аддад с 2013 по 2017 год являлся мэром Сан-Паулу.

Опрос Ibope проводился с 8 по 10 сентября среди более 2 тыс. совершеннолетних бразильцев.