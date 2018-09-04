Потенциальному кандидату в президенты Бразилии предъявили обвинения в коррупции

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Бывшему мэру Сан-Паулу и потенциальному кандидату от Партии трудящихся на грядущих выборах президента Бразилии Фернанду Аддаду предъявлены обвинения в коррупции, сообщает во вторник телерадиокорпорация Globo.

Официальные обвинения в его адрес выдвинула прокуратура Сан-Паулу. Согласно версии прокуратуры, Аддад получил взятку от инженерно-строительной компании UTC Engenharia в размере 2,6 млн бразильских реалов (почти $625 тыс.).

В прокуратуре утверждают, что деньги он получил наличными в долларах США от скандально известного банкира Алберту Юсефа, являвшегося фигурантом ряда коррупционных разбирательств. В настоящее время Юсеф отбывает тюремное заключение. По информации прокуратуры, взятка была получена в 2013 году для погашения долгов его предвыборной кампании на пост мэра Сан-Паулу.

В обмен компания, по мнению следователей, получила поддержку от Аддада, который в итоге занял пост мэра и помогал ей получать контракты на исполнение работ в городе.

Офис Аддада отрицает его причастность к получению этих средств. Компания UTC Engenharia заявила, что намерена сотрудничать со следствием.

Аддад является кандидатом в вице-президенты в Бразилии от Партии трудящихся на грядущих всеобщих выборах. Учитывая то, что Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии отстранил в конце прошлой недели бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву от участия в президентской гонке, поскольку тот отбывает тюремное заключение, Аддад, как ожидается, должен теперь стать новым кандидатом в президенты от партии. Партия трудящихся пока не объявила об этом.

При бывших президентах Луле да Силве и его преемнице Дилме Русеф он занимал пост министра образования, также Аддад с 2013 по 2017 год являлся мэром Сан-Паулу.

ВИС вынес решение по участию Лулы да Силвы в грядущих выборах в конце прошлой недели. Согласно бразильскому законодательству, человек, осужденный по тем коррупционным статьям, которые вменяются бывшему президенту, не может участвовать в президентских выборах.

Несмотря на то, что Лула да Силва отбывает тюремный срок, он чрезвычайно популярен среди бразильцев. За несколько дней до решения ВИС его кандидатуру на выборах готовы были поддержать 40% бразильцев, его ближайший соперник Жаир Болсонару отставал почти с двукратным отрывом. Уровень поддержки остальных кандидатов либо достигал, либо не превышал 5%.