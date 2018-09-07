Кандидата в президенты Бразилии ранили ножом во время предвыборного митинга

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора, сообщает в четверг информагентство Associated Press.

В сети распространяется видео, снятое в момент покушения: на нем видно, как Болсонару, одетый в футболку, без бронежилета, общается с толпой сторонников, резко хватается за живот и исчезает из виду.

Сын политика сообщил, что ранение отца поверхностное и его жизни ничего не угрожает. Жаира Болсонару отвезли в одну из больниц Жуис-ди-Форы. Однако позже Флавиу Болсонару написал в своем твиттере, что рана оказалась серьезной: повреждены печень и легкие, отец потерял много крови и был практически при смерти, однако врачам удалось его стабилизировать.

Болсонару является вторым по популярности кандидатом после экс-президента Бразилии Лулы да Силвы, которому суд запретил участвовать в выборах. Политик известен крайне правыми взглядами, а также националистическими, расистскими, гомофобными и женоненавистническими высказываниями.

Президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре 2018 года.