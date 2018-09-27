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Американский стратегический беспилотник провел разведку у западных границ России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в четверг в течение нескольких часов вел разведку вблизи российских рубежей на Балтике, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, вел разведку вблизи северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой, а затем также у западных границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя в небе над Эстонией. При этом в воздушном пространстве Эстонии он совершал полет по линии от района эстонского города Тарту до Финского залива на высоте 15 тыс. м.

К российским границам в регионе Балтики американский беспилотник летел через воздушное пространство Италии, Франции и Германии. Он вошел в воздушное пространство Литвы с Балтийского моря в районе Клайпеды.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

В это же время в четверг у побережья Калининградской области выполнял разведывательный полет самолет шведских ВВС Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Шведский разведчик курсировал вдоль всего побережья области, находясь в воздушном пространстве над международными водами Балтики на высоте 11,8 тыс. метров.

Как сообщалось, в среду самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Командования НАТО E-3A Sentry AWACS также совершил длительный разведывательный полет вблизи западных рубежей России.

Самолет AWACS, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен на северо-западе Германии с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO02, в течение около двух часов, встав в круг на высоте 9,5 тыс. метров, курсировал в воздушном пространстве Латвии к северу-востоку от Риги вблизи российских рубежей.

С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на глубину более 500 км территории противника натовский самолет мог "просматривать" западные районы Псковской, Ленинградской областей, а также всю территорию Калининградской области.

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Теги: НАТО, AWACS, RQ-4A Global Hawk, Gulfstream 4
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