"Роскосмос" заверил в отсутствии угрозы возвращению экипажа "Союза" в декабре

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский пилотируемый корабль "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого обнаружено отверстие, надежно герметизирован, угрозы безопасному возвращению экипажа нет. Об этом заявил, отвечая на вопрос "Интерфакса", исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"То, что мы не стали досрочно спускаться, а спуск (космонавтов с орбиты на данном корабле - ИФ) будет производиться, как и планировалось в декабре, говорит о том, что проблема ликвидирована", - сказал Крикалев.

Он напомнил, что в ноябре российские космонавты выйдут в открытый космос с тем, чтобы осмотреть снаружи поврежденный корабль.

"Это прольет свет, сузит зону поиска (причин появления отверстия - ИФ)", - сказал он, добавив, что тогда станет понятно, где следует искать источник происхождения отверстия - на Земле или на борту станции.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.