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В ОБСЕ призвали РФ привлечь к ответственности заказчиков убийства Политковской

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в 12-ю годовщину смерти российской журналистки Анны Политковской призвал привлечь к ответственности заказчиков ее убийства, говорится на сайте организации.

"Несмотря на прогресс и сделанные до сих пор властями заявления по этому делу, я призываю Россию завершить полное расследование, чтобы обеспечить полную ответственность тех, кто заказал это преступление", - заявил он.

Также Дезир призвал гарантировать безопасность журналистов в Российской Федерации.

Гибель Политковской

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность.

В октябре 2011 года Главное следственное управление СКР предъявило обвинения в убийстве Политковской Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Сам Гайтукаев и Хаджикурбанов стали организаторами преступления, Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

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14 декабря 2012 года Мосгорсуд по обвинению в организации убийства журналистки приговорил к 11 годам колонии строгого режима экс-милиционера Дмитрия Павлюченкова. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

9 июня 2015 года Мосгорсуд назначил Гайтукаеву и Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Махмудову - 12 лет, Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Заказчика убийства установить не удалось.

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Теги: ОБСЕ, Россия, Анна Политковская, Новая газета

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