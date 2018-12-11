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Помпео назвал Китай самой большой угрозой безопасности США

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Китай в настоявшее время и в ближайшее 25 лет будет представлять собой самую большую угрозу для США, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Американский журналист Хью Хьюитт в ходе интервью с госсекретарем задал вопрос: "Является ли Китайская народная республика самой большой угрозой для Запада, даже более серьезной, чем Россия или Иран?"

"Не думаю, что на этот счет есть какие-то сомнения", - ответил американский дипломат.

Он сказал: "За пятилетний, десятилетний, 25-летний срок, только благодаря простой демографии и богатству, а также внутренней системе в стране, Китай будет представлять собой самую большую проблему, с которой Соединенные Штаты столкнутся в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Он также заявил, что Китай "в некоторых случаях ведет себя агрессивно и вводит нас в заблуждение". По словам Помпео, председатель КНР Си Цзиньпин обещал президенту Дональду Трампу, что КНР "не будет милитаризировать острова" в Южно-Китайском море, а на деле там продолжается военное строительство.

Помео сказал, что США "полны решимости сделать так, чтобы Америка сохраняла готовность на всех фронтах". "На каждом из этих фронтов США должны обеспечить себе главенствующую роль в мире", - подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов.

Наблюдатели обратили внимание, что это заявление прозвучало на фоне действий Китая и США по урегулированию торговых разногласий в соответствии с договоренностями, достигнутым президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "двадцатки" в Аргентине.

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Теги: США, КИтай, МАйк Помпео

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