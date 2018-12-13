США и РФ определятся с возможностью усилить сотрудничество по борьбе против терроризма

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - США и РФ проведут переговоры на уровне экспертов, чтобы определить, возможно ли активизировать двустороннее сотрудничество по борьбе против терроризма, сообщили в четверг в госдепе.

"В дальнейшем российские и американские эксперты на рабочей встрече определят, возможно ли дополнительное сотрудничество в том, что касается противодействия терроризму", - отмечается в заявлении представителя госдепартамента США Роберта Палладно по итогам встречи замгоссекретаря США Джона Салливана с заместителем главы МИД РФ Олегом Сыромолотовым в Вене.

"Несмотря на то, что мы обеспокоены дестабилизирующими действиями России, США стремятся упростить обмен любой информацией, которая может защитить США, их народ и интересы от атак террористов", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Салливан "поднял ряд вопросов об иностранных террористах, о предотвращении их перемещений и об обеспечении безопасности на крупных спортивных соревнованиях".

"Заместитель госсекретаря Салливан также коснулся темы попыток России подрывать работу демократических институтов (в западных странах - ИФ) и продолжающуюся агрессию на Украине", - сообщает госдеп.