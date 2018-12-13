РФ и США обсудили активизацию антитеррористического сотрудничества

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российский и американский высокопоставленные дипломаты обсудили в четверг в Вене вопросы активизации двустороннего антитеррористического сотрудничества, сообщает МИД РФ.

"13 декабря в Вене российская и американская межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя государственного секретаря США Джона Салливана провели переговоры, в ходе которых обсуждались принципы и основные задачи активизации двустороннего сотрудничества по противодействию террористическим угрозам", - говорится на сайте МИД РФ.

"Состоялся также обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам и перспективным направлениям дальнейшего антитеррористического взаимодействия двух стран", - отмечается в сообщении.

МИД РФ информирует, что "стороны договорились о продолжении контактов по контртерроризму на регулярной основе".