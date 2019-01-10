Браудер обвинил Danske Bank в открытой лжи французским следователям

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Danske Bank "открыто лгали" властям Франции, расследующим причастность банка к схемам отмывания денег, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер на брифинге в парламенте Дании в четверг.

Французские власти, около года назад изменившие статус Danske Bank с фигуранта расследования на свидетеля, теперь рассматривают возможность отмены этого решения, приводит выступление Браудера агентство Bloomberg.

Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

В ноябре прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушений законодательства по противодействию отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка. Датский банк также находится под расследованием в США.