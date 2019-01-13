Противники Трампа высмеяли слухи о назначении его дочери главой Всемирного банка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская газета The Financial Times сообщила, что Иванка Трамп, дочь президента страны Дональда Трампа, постоянно упоминается в контексте назначения нового главы Всемирного банка.

Нынешний глава организации Джим Ён Ким несколько дней назад объявил, что уходит в отставку до завершения срока его полномочий, которые истекают лишь в 2022 году. Причин ухода он не назвал.

Хотя назначение Иванки Трамп остается лишь слухом, многие политические конкуренты ее отца уже выразили свое отношение к такой возможности.

Так конгрессмен из Калифорнии демократ Тед Леу удивился в твиттере, что "из всех американцев, кто мог бы возглавить Всемирный банк, на эту должность больше всего подходит Иванка Трамп, которая лишилась своей марки одежды и является дочерью президента. Понимаю".

В свою очередь миллиардер Том Стейер, который финансирует кампанию с требованием объявить Трампу импичмент, заявил, что это одно из самых смехотворных предложений, что он слышал.

"Продвижение родственников - это форма коррупции. Я не удивлен, но градус абсурда прост шокирует", - приводит его слова The Guardian.

Как напоминает британская газета, президент США может выдвигать кандидатов на пост главы Всемирного банка и он часто рассматривает Иванку и ее мужа Джареда Кушнера в качестве претендентов на различные должности. Например, сообщалось, что Иванка может стать постпредом США при ООН, в 2017 году она занимала место отца на некоторых мероприятиях саммита G20 в Гамбурге. СМИ отмечали, что она фактически исполняла роль госсекретаря после увольнения Рекса Тиллерсона.

Тем не менее, решение по назначению главы Всемирного банка примет совет директоров, который будет голосовать за предложенных кандидатов. Однако традиционно побеждают именно претенденты, предложенные президентом США. Джим Ён Кима в 2012 году номинировал Барак Обама. Женщин во главе организации пока не было.