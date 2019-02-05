США выдвинут на пост главы Всемирного банка критика этой организации

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинет на пост главы Всемирного банка заместителя министра финансов по международным отношениям Дэвида Мальпаса, который известен как критик этой международной финансовой организации.

Официально о выдвижении 62-летнего Д.Мальпаса будет объявлено в среду, сообщает The Wall Street Journal.

Министр финансов США Стивен Мнучин уже начал информировать коллег из других стран о кандидатуре, пишет Financial Times.

Мальпас ранее критиковал деятельность Всемирного банка, в частности, в связи предоставлением им кредитов Китаю, выражал сомнение в эффективности деятельности банка, а также заявлял, что глобализм и многосторонний подход в международных отношениях "зашли слишком далеко".

Представитель Белого дома сказал WSJ, что выдвижение Мальпаса ставит целью усилить фокус Всемирного банка на задачах по поддержке экономического роста в развивающихся странах, который также был бы выгоден для США.

Глава Всемирного банка является традиционно представителем США, которые имеют 16% капитала этой организации.

Совет исполнительных директоров банка начнет рассматривать кандидатуры на пост руководителя организации 7 февраля.

Действующий глава банка Джим Ён Ким решил уйти в отставку досрочно и покинул свой пост 1 февраля.

Эксперты считают, что помимо американского кандидата на пост будут выдвинуты претенденты из развивающихся стран.

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, отвечающий в министерстве, в частности, за международные финансовые отношения и участие РФ в международных многосторонних финансовых институтах, комментируя выдвижение кандидатуры Мальпаса, отметил, что он фактически формирует американскую повестку дня для G20. При этом Сторчаку близка позиция американского замминистра относительно кредитования развивающихся стран с низкой платежеспособностью.

"Применительно к РФ я его позицию нигде не читал, но применительно к обеспечению долговой устойчивости развивающихся стран он однозначно выступает за то, чтобы навести в этом деле порядок. Он категорический противник того, чтобы страны, которые только вышли из HIPC (инициатива по снижению задолженности беднейших стран - ИФ), стали активными эмитентами долговых инструментов. Он неоднократно заявлял позицию, что здесь нужно наводить порядок. (. . .) В этой части его позиция мне понятна, и я только за то, чтобы кредитование развивающихся стран с низкой платежеспособностью осуществлялось на профессиональной основе, с оценкой долговой устойчивости. Это его известная публичная позиция, которую мы поддерживаем, потому что она объективно правильная", - сказал замминистра.

Говоря о позиции Мальпаса относительно России, Сторчак отметил: "Он не так долго на своей должности, мы с ним по проблематике, связанной с РФ, российскими интересами, не работали, поэтому трудно сказать, какой он будет".