Американским дипломатам разрешили посещать Уилана в СИЗО два раза в месяц

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российское следствие не препятствует встрече американских дипломатов с обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом, который является, в том числе, и гражданином США. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Следствие разрешило американским дипломатам посещать Уилана дважды в месяц. На следующей неделе в Москву намерены приехать его родственники, которые будут просить о свидании с Полом и надеются, что им не откажут", - сказал Жеребенков.

Он отметил, что американские дипломаты активно оказывают Уилану моральную поддержку.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Уилан проживал в США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Уилан.