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Грузия не откажется от транзита российского газа в Армению

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Грузия продолжит выполнять свою транзитную функцию по транспортировке российского природного газа в Армению, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге в пятницу перед заседанием правительства.

"Естественно, мы (Грузия - ИФ) не собираемся отказываться от транзитной функции, поскольку это приносит стране довольно большую пользу и мы в этом заинтересованы", - сказал Бахтадзе, отвечая на вопрос, будут ли пересмотрены условия подписанного два года назад договора с компанией "Газпром экспорт", срок действия которого истек.

По словам премьера, что касается нового договора, то если в него будут внесены какие-либо изменения, Минэкономразвития Грузии посредством СМИ детально ознакомит с ними общественность. "Насколько мне известно, пока об этом не было разговора. Переговоры (с компанией "Газпром экспорт" - ИФ) начнутся тогда, когда будет определена конкретная дата и назначена встреча. Грузия продолжает выполнять свою транзитную функцию и, соответственно, получать ту пользу, которая заложена в этом транзитном договоре", - подчеркнул Бахтадзе.

Согласно договору между Грузией и компанией "Газпром экспорт", в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только денежными расчетами. При этом, "Газпром экспорт" гарантировал оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в объемах 2-2,2 млрд куб. м в год, а также поставку газа в Грузию "на гибких условиях, по цене на $30 за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году", то есть за $185.

Ранее от транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.

Грузия, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет импорта, в 2019 году прогнозирует рост его потребления на 5,8% по сравнению с показателем 2018 года - до 2 млрд 559,6 млн кубометров. Почти весь этот объем предусматривается получить из Азербайджана. Уже второй год в балансе природного газа Грузии не предусматриваются поставки газа из России, которые в 2017 году составили 135 млн куб. м - на 10,7% больше, чем годом ранее.

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Теги: Грузия
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