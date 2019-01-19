Более 60 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в Мексике

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - До 66 человек увеличилось количество жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго, сообщил в субботу губернатор штата Омар Файад.

По его словам, еще 76 человек получили ранения и травмы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Взрыв прогремел в ночь на субботу.

По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной несанкционированными подключениями.

Всего за сутки на мексиканских трубопроводах прогремело два взрыва. Второй раздался в штате Керетаро. В результате этого чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших удалось избежать.