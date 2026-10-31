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Полиция Франции сообщила о 320 тысячах участников протестов в субботу

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Во Франции третью субботу подряд проходил общенациональный день протестов, в котором, по данным французского министерства внутренних дел, в целом по стране участвовало 320 тыс. человек, в том числе 70 тыс. - в Париже.

Организаторы акций заявляют, что протестующих по всей Франции было около полумиллиона, а в Париже - 200 тыс.

В предыдущую субботу, 24 октября, по оценкам МВД, по всей стране насчитывалось 410 тыс. протестующих, по данным организаторов - 800 тыс. В первых массовых акциях протеста 17 октября, сопровождавшихся погромами, грабежами и поджогами, нанесшими многомиллионный ущерб, согласно информации МВД, участвовало 550 тыс., а по подсчетам организаторов - 800 тыс.

В середине дня министерство внутренних дел оценивало обстановку с манифестациями как "в целом спокойную", сообщалось об относительно незначительном количестве задержаний.

Напряженность в Париже и других городах возникла ближе к завершению акций. Около 17:00 (19:00 мск) в 12-м округе французской столице произошли первые столкновения с полицией. По данным СМИ, в стражей порядка полетели камни, был применен слезоточивый газ, полицейские использовали дубинки против бунтовщиков, которых, по оценке СМИ, собралось около 300 человек.

Одновременно появились сообщения об обострении ситуации в Марселе, Лионе, Бордо, Руане, Нанте.

МВД объявило, что в ряде городов были предотвращены грабежи и вандализм, отметив при этом мирный проход колонн манифестантов. Однако, уточнили в ведомстве, "радикальные элементы" в Марселе, Лионе и Бордо пытались пробиться в центры городов с целью погромов и мародерства.

"Столкновения все еще продолжаются", - констатировало министерство после 18:00 (20:00 мск).

Последствия протестов в Париже

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Франция
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