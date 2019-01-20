Трамп заявил, что ждет с нетерпением встречи с Ким Чен Ыном в конце февраля

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ждет с нетерпением встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля.

"СМИ не отдают нам должного за впечатляющий прогресс, которого мы достигли с Северной Кореей. Подумайте о том, где мы были в конце срока администрации (экс-президента США Барака - ИФ) Обамы, по сравнению с тем, где мы сейчас... Жду с нетерпением встречи с председателем Кимом в конце февраля!" - написал он в твиттере.

Ранее на этой неделе в Белом доме заявили, что рассчитывают провести второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына ближе к концу февраля.

Первая встреча этих двух лидеров состоялась в июне 2018 года в Сингапуре.