В Южной Корее ждут приезда Ким Чен Ына в конце марта

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи готовятся принять в Сеуле лидера КНДР Ким Чен Ына в конце марта, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейские СМИ.

"В южнокорейской резиденции президента проводят подготовку к возможному визиту северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул примерно в конце марта", - передает Bloomberg со ссылкой на источники южнокорейских СМИ.

Агентство отмечает, что если саммит США-КНДР запланирован на конец февраля, то визит Ким Чен Ына в Сеул, действительно, может быть организован примерно в конце марта.

"Южной Корее будет необходимо оценить возможное сотрудничество и обмены с Северной Кореей по итогам саммита США-КНДР", - подчеркивает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что саммит Трампа и Ким Чен Ына запланирован на конец февраля. Его место пока официально не оглашается. Ранее СМИ предполагали, что встреча может состояться во Вьетнаме. Предыдущие переговоры этих двух лидеров прошли в Сингапуре в июне прошлого года.

Ким Чен Ын также встречался с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Пхеньяне в сентябре прошлого года, а также в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом в апреле.