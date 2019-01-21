Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 85 человек погибли при взрыве на трубопроводе в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Федеральный министр здравоохранения Хорхе Алькосер заявил, что к объявленным ранее 79 погибшим добавились еще шесть человек. По его словам, 58 человек госпитализированы и еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Взрыв трубопровода в мексиканском штате Идальго произошел в ночь на субботу. По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.