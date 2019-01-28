В Кремле не контактировали с лидером оппозиции Венесуэлы, объявившим себя временным президентом

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Кремле не контактировали с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, объявившим себя президентом Венесуэлы, и таких планов на данный момент нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, не было", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также ответил на вопрос, планируются ли подобные контакты в будущем: "Насколько мне известно, каких-то планов на этот счет нет".

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой военнослужащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные митинги. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным главой государства. Среди тех, кто поддержал Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.