Maserati отзовет более 4,3 тысяч автомобилей в Китае из-за риска пожара

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Итальянский производитель люксовых автомобилей Maserati решил отозвать свыше 4,3 тысяч автомобилей в Китае из-за проблем с топливной системой, сообщает агентство "Синьхуа".

По данным Государственного управления КНР по регулированию рынка, отзыв начался 25 января. Под него подпадают 3,28 тыс. автомобилей Quattroporte и свыше 1 тыс. автомобилей Ghibli, выпущенных в 2013-2015 годах.

Причиной отзыва стали топливопроводы, установленные в нарушение правил. Как отмечает регулятор, возможна утечка топлива и, следовательно, возрастает риск возникновения пожара.

Maserati заменит топливопроводы бесплатно.

В 2017 году на долю Китая приходилась почти треть продаж Maserati, однако в 2018 году продажи резко снизились.