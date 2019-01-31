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Отправку беспилотного "Союза" к МКС перенесли на более ранний срок

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Первый запуск к Международной космической станции (МКС) корабля "Союз МС" в беспилотном варианте на модернизированной ракете с "Союз-2" состоится в августе, следует из материалов ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Согласно представленным на "Королевских чтениях" данным, в этом году запланированы четыре запуска кораблей "Союз". Три из них - весной, в июле и сентябре - будут пилотируемыми, причем с сентября на МКС отправятся сразу трое россиян. Четвертый "Союз" планировалось отправить в сентябре в беспилотном варианте, однако, согласно данным РКК "Энергия", он отправится в августе.

Эта информация приведена на одном из слайдов презентации к докладу генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК "Энергия" Евгения Микрина.

Корабль доставит на МКС груз для ее экипажа, на орбиту его должна вывести модернизированная ракета-носитель "Союз-2", оснащенная цифровой системой управления. Ранее эта ракета не использовалась для запуска пилотируемых кораблей, с ее помощью отправлялись грузовые корабли "Прогресс" и спутники.

РКК "Энергия" называет "Союз" в беспилотном варианте транспортным грузовым кораблем повышенной грузоподъемности: на МКС он сможет доставить 3,4 тонны грузов, тогда как грузовые "Прогрессы" несут до 2,6 тонн.

Ранее сообщалось, что запуск беспилотного "Союз МС-14" на ракете "Союз 2.1а" запланирован на сентябрь 2019 года.

При запуске беспилотного корабля "Союз МС-14" планируется провести тестирование взаимодействия системы аварийного спасения и новой ракеты "Союз-2", которая с 2020 года должна прийти на смену носителю "Союз-ФГ".

В "Энергии" ранее подчеркивали, что беспилотный корабль "Союз МС" - это не новая модификация пилотируемого корабля. От обычного серийного корабля этот вариант "Союза МС" отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем.

"Наша задача - испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а", - заявлял Е.Микрин.

При этом грузовозвращаемый корабль появится только к 2022 году.

"В "Союзе ГВК" - более глубокая доработка бортовых систем, другой головной обтекатель (без системы аварийного спасения). На орбиту грузовик сможет доставлять 2 тонны грузов, а возвращать на Землю - 500 кг, при этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы. Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности - "Союз-2.1б". Создание корабля "Союз ГВК" планируется завершить в 2022-м году", - говорилось в сообщении, ранее распространенном РКК "Энергия".

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Теги: МКС, Союз МС
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