Саудовская аравия сбила три ракеты и четыре БПЛА, запущенные хуситами

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Силы саудовской противовоздушной обороны сбили три баллистические ракеты и четыре ударных беспилотника, которые были запущены хуситами в направлении королевства, сообщил в соцсети X представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе с йеменской группировкой генерал-майор Турки аль-Малики.

Три уничтоженные ракеты были запущены хуситами в направлении Восточной провинции Саудовской Аравии.

Четыре беспилотника, которые саудовские средства ПВО также перехватили, были направлены хуситами в южные районы королевства.

При этом цели ударов не уточняются, сообщений о пострадавших также не поступало.