В ДНР задержали трех причастных к терактам на территории республики украинцев

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали трех мужчин, причастных к диверсиям и терактам на территории ДНР, сообщает в пятницу республиканское МВД.

Как отметили в пресс-службе ведомства, задержанные - Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев - "были завербованы сотрудниками СБУ и выполняли на территории ДНР преступные приказы своих кураторов".

По данным МВД, Иванов проходил курс специальной подготовки для выполнения диверсий и терактов на полигоне, расположенном в Николаевской области.

"Обучение проводилось в условиях повышенной секретности. Осуществлять преступную деятельность Юрию Иванову помогали Суровцев и Гаррюс, также завербованные СБУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители в ходе обысков по месту проживания одного из задержанных обнаружили 40 кг взрывчатых веществ, средства подрыва, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии, элементы электропитания, а также элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления.

По информации МВД ДНР среди целей диверсантов были коммуникации, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения.

"Была установлена причастность задержанных к совершению серии диверсий и терактов на территории ДНР. Следствие продолжается. В отношении фигурантов возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения преступлений, за которые законодательством ДНР предусмотрена высшая мера наказания", - подчеркнули в министерстве.