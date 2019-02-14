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Тысячи демонстрантов в Аргентине потребовали ввести режим продовольственного ЧП

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Тысячи человек в разных городах Аргентины вышли на улицы с требованием к правительству ввести режим продовольственного чрезвычайного положения на фоне роста цен в стране, сообщает в среду Buenos Aires Times.

"Мы снова столкнулись с голодом... это худшая ситуация со времен кризиса 2001 года", - заявил один из лидеров активистов в Буэнос-Айресе Даниэль Менендес.

С 2015 года с начала президентского срока Маурисио Макри в Аргентине цены на электроэнергию выросли на 2,1%, цены на газ - на 3%. Причиной роста цен в правительстве называют отмену большого количества субсидий, введенных прежней администрацией.

В 2018 году Аргентина столкнулась с сильным экономическим кризисом, что вынудило правительство взять заем у МВФ в размере $56 млрд

Теги: Аргентина
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