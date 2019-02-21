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DW рассказала о подробностях дела "Русской прачечной"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы Германии конфисковали четыре здания, а также деньги в ФРГ и Латвии в рамках расследования схемы по отмыванию денег из России. Общая сумма изъятых средств составляет около 50 млн евро.

Радиостанция Deutsche Welle сообщила в четверг, что дело расследуется в связи с крупнейшей схемой, получившей название "Ландромат" или "Русская прачечная", по которой через банки в Латвии и Молдавии из России были выведены $22 млрд.

Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 млн евро.

Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представитель прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, были конфискованы четыре дома в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе.

Кроме того, следователи изъяли 6,7 млн евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 млн евро на счету в одном из банков Латвии.

"Русская прачечная" является, предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. Известно об этой мошеннической схеме стало в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), отмечает радиостанция.

Теги: Германия

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