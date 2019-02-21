На Украине провели больше 50 обысков по делу о фальсификации итогов президентских выборов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - По данным следствия, в 2018 году на территории Украины была создана преступная организация, целью которой является "массовый подкуп избирателей и фальсификация результатов выборов президента в 2019 году", сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"В регионах сеть по принципу "пирамиды": руководитель штаба избирательного круга - руководитель сектора - старший избирательного участка - наблюдатель - агитатор - избиратель", - написала Сарган в Facebook в четверг днем.

По ее данным, в рамках расследования уголовного производства "о создании избирательной пирамиды в ряде областей Украины" были проведены более 50 санкционированных судом обысков. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации).

По словам Сарган, "финансирование указанной деятельности осуществлялось с нарушением порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации". "В ходе обысков изъяты наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновые записи, которые свидетельствуют о преступной деятельности указанной группы", - написала Сарган.

Она также указала, что ни в одном из партийных офисов обыски не проводились.

Ранее в четверг заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил на брифинге, что правоохранительные органы проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид.