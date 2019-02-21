На Украине начались обыски по делу о подкупе избирателей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В ряде регионов Украины проводится более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид по подкупу граждан в преддверии президентских выборов 31 марта, сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Как рассказал Кононенко на брифинге в четверг в Киеве, обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) в рамках уголовного производства для недопущения создания избирательных пирамид.

Замглавы СБУ уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.

Ранее в четверг доверенное лицо кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Виталий Рябцев сообщил, что в Запорожской области сотрудники СБУ, прокуратуры и ГБР проводят обыски у волонтеров штабов Тимошенко.

"Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я, как доверенное лицо кандидата на 75-м округе, выехал на место событий", - написал Рябцев в фейсбуке.

В свою очередь интернет-изданию "Украинская правда" в ГБР подтвердили проведение обысков в Запорожской области, однако не прокомментировали, связаны ли эти обыски с представителями партии "Батькивщина" или ее лидером.