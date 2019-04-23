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Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России

Мэй призвала Зеленского вместе работать над сдерживанием России
Тереза Мэй
Фото: Reuters

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским указала на необходимость работать вместе, чтобы сдерживать "российскую агрессию", сообщает канцелярия британского премьера.

"Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы двух стран на международной арене, чтобы сдерживать российскую агрессию", - говорится в заявлении канцелярии.

Также Мэй рассказала Зеленскому о желании укрепить отношения между Лондоном и Киевом.

"Она заверила избранного президента Зеленского, что Великобритания будет поддерживать его во время работы на посту главы государства, а также демократическое будущее Украины. Кроме того, Великобритания готова продолжать и укреплять наше и без того глубокое сотрудничество в ряде сфер", - заявили на Даунинг-стрит.

Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила избранного президента Украины посетить Великобританию "при первой возможности".

Во вторник Центральная избирательная комиссия Украины по итогам обработки 100% электронных протоколов сообщила, что за Зеленского во втором туре президентских выборов проголосовали 73,22% избирателей.

Украина Владимир Зеленский Тереза Мэй

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