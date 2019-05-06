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Порошенко вызвали на допрос по "делу евромайдана"

Порошенко вызвали на допрос по "делу евромайдана"
Петр Порошенко
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в генпрокуратуру Украины во вторник, 7 мая, в рамках расследования дел евромайдана, сообщил "Интерфаксу" начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Подтверждаю, что Порошенко вызывается завтра на допрос - 7 мая на 10 утра", - сказал Горбатюк.

Он уточнил, что это второй по счету допрос главы государства в качестве свидетеля в рамках расследования уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных во время майдана.

Украина Петр Порошенко

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