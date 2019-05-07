Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, куда был вызван на 10:00 утра в рамках расследования "дел Евромайдана", сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Две недели назад на сегодня на 10:00 был вызван президент Украины Петр Алексеевич Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения", - сказал Горбатюк журналистам во вторник в Киеве.

По словам Горбатюка, это должен был быть второй по счету допрос главы государства в качестве свидетеля в рамках расследования этих уголовных производств.

Он пояснил, что, что Порошенко был вызван в Генпрокуратуру для того, чтобы задать "дополнительные вопросы по событиям 18-19 февраля и 1 декабря (2014 и 2013 года - ИФ)".

"За два года он не подписал протокол первого допроса... Он спешил тогда и не подписал. Пообещал, что подпишет завтра, мы напоминали не один раз, но он так и не появился. Будем далее вызывать", - сказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры.