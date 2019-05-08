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В аэропорту Киева задержали гражданина России

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Гражданина России, который не смог указать цели своей поездки на Украину, не пропустили в страну пограничники в аэропорту "Жуляны" (Киев), сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В ответ россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины. На требование пограничников успокоиться и отойти на два шага назад, мужчина... не отреагировал и продолжал агрессивно вести себя, а также совершил провокационные действия в виде попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд", - говорится в обнародованном в среду сообщении погранслужбы.

Россиянин был задержан. Отныне ему запрещен въезд на Украину на три года.

За агрессивные действия в отношении пограничников гражданину РФ грозит штраф, исправительные работы или 15 суток административного ареста.

"После завершения всех процессуальных действий россиянин будет принудительно выдворен в Россию", - отметили в пресс-службе.

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