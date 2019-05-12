В Азербайджане пообещали обеспечить безопасность Мхитаряна во время финала ЛЕ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана готовы обеспечить безопасность армянского футболиста лондонского "Арсенала" Генриха Мхитаряна, заявила пресс-секретарь министерства молодежи и спорта республики Самая Мамедова.

"Как и ранее, как во время проведения в нашей стране первых Европейских игр, Всемирной шахматной олимпиады и других важных соревнований, наше государство послало странам-участницам письмо, связанное с обеспечением безопасности", - сказала Мамедова в воскресенье, комментируя заявления о том, что Мхитаряну не гарантирована безопасность в Азербайджане.

По словам пресс-секретаря ведомства, это не соответствуют действительности.

Ранее СМИ обсуждали, что Мхитарян может и вовсе не поехать в Баку из соображений безопасности. Его появление может вызвать недовольство местных болельщиков не только потому, что полузащитник является гражданином Армении, но и из-за того, что он посещал Нагорный Карабах.

Генрих Мхитарян ранее выступал за дортмундскую "Боруссию" и, будучи ее игроком, дважды пропустил матчи, которые прошли на территории Азербайджана.

29 мая на Олимпийском стадионе Баку пройдет финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют английские клубы "Челси" и "Арсенал".