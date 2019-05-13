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Порошенко встретился с генсеком НАТО в Брюсселе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в понедельник днем проводит встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Членство Украины в НАТО является стратегической целью нашей внешней политики. Рад возможности обсудить с генсеком Альянса дальнейшие шаги нашей интеграции", - написал Порошенко в фейсбуке.

Как следует из прямого включения на его странице в фейсбуке, встреча проходит в расширенном составе. С украинской стороны в ней также участвуют министр иностранных дел Павел Климкин, заместитель главы администрации президента Константин Елисеев и вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Петр Порошенко НАТО Йенс Столтенберг

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