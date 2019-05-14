Националисты и активисты "Блока Порошенко" подрались у здания КС Украины

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Потасовка между активистами националистических организаций "Свобода" и "Нацкорпус" с одной стороны и представителями партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с другой произошла у здания Конституционного суда Украины в Киеве во вторник.

Как передает корреспондент "Интерфакса", силовое противостояние началось после того, как представители "Свободы" начали обвинять, в том числе уходящего президента Петра Порошенко в неудачах в зоне боевых действия в Донбассе, в частности, в потерях украинских военных в "Иловайском котле" и при обороне Дебальцево. Главе государства также ставили в вину коррупцию в армии и отмену Конституционным судом нормы о незаконном обогащении.

В ответ активисты "БПП "Солидарность" начали скандировать "Ганьба!" (позор - ИФ), и за этим последовала короткая потасовка, которую оперативно пресекли присутствующие на месте событий полицейские.

В настоящее время оба лагеря митингующих разделены кордонами бойцов Национальной гвардии и Нацполиции.

О пострадавших в результате инцидента информации нет.