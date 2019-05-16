Эко-активисты забрались в трубу строящегося газопровода Eugal в Германии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Группа активистов природоохранного движения "Climate Justice Greifswald" в четверг утром пробралась на территорию стройки газопровода Eugal в Германии, пять человек залезли в открытую трубу строящегося газопровода, где и находятся по настоящее время, сообщила "Интерфаксу" представитель полиции города Нойбранденбург Николь Бухфинк.

"В настоящий момент три активиста находятся на территории стройки, а пять - непосредственно в трубе. Длина трубы - 1,5 километра, как далеко они забрались - мы не знаем, но рабочие уже удалили сварку, чтобы у людей был кислород", - сказала Бухфинк.

Активисты утром распространили заявление, в котором сообщили, что в 05:35 ( 6:35 по Москве) планируют забраться в трубу на стройке под населенным пунктом Врангельсбург, чтобы "затянуть ее строительство и привлечь внимание к вреду, который разработка природного газа наносит окружающей среде". При этом в 7 утра местного времени один из активистов дополнительно позвонил в полицию, чтобы сообщить об акции.

По словам Бухфинк, один из активистов на стройке связывается с людьми в трубе по мобильному телефону, полиция и строители передали им прибор для измерения уровня кислорода в воздухе.

"Чего они хотят конкретно, мы пока не знаем, в первую очередь - привлечь к себе внимание", - сказала сотрудница полиции. В настоящее время ситуация находится под контролем, хотя полиция сформировала группу для срочных переговоров.

Она подчеркнула, что молодым людям не грозят аресты потому, что акция подпадает под конституционное право свободы собраний.

Eugal - это Европейский соединительный газопровод, который пройдет по восточной территории Германии до границы с Чехией, строительство Eugal также планируется завершить к концу года. Через Eugal газ из строящегося там же газопровода Nord Stream 2 пойдет по трубам в Европу. Диаметр трубы, по которой пойдет газ, составляет 1,15 метра.