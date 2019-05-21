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Взрыв в Каире не повлиял на решение России возобновить полеты в Египет

Взрыв в Каире не повлиял на решение России возобновить полеты в Египет
Фото: Reuters

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Теракт в Каире не скажется на сроках запуска авиасообщения России с Египтом, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина и на источник в авиаотрасли Египта.

"Как заявил "Известиям" Юрий Барзыкин, теракт в египетской столице определенно будет учитываться российскими специалистами при оценке курортных аэропортов, но не станет решающим при принятии окончательного решения (о возобновлении авиарейсов в Египет - ИФ)", - говорится в публикации.

По словам Барзыкина, которые приводит издание, "при открытии того или иного направления учитывается весь комплекс мер, безопасность в целом на территории".

"Тем не менее, конкретно на сроках запуска авиасообщения, я думаю, теракт не отразится - совсем недавно там была наша делегация, идет активный обмен информацией между нашими специалистами. Однако в связи со сложившейся обстановкой Россия по-прежнему рекомендует своим гражданам воздержаться от экскурсий как к пирамидам, так и к святым местам на Синайском полуострове", - сообщил газете вице-президент РСТ.

Эту информацию изданию подтвердил источник в авиационной сфере Египта. По его словам, в Каире надеются, что теракт никак не отразится на планах России возобновить авиасообщение с курортами, отмечается в статье.

"В аэропортах сохраняется высочайший уровень безопасности, отвечающий всем мировым стандартам. Мы рассчитываем, что российские коллеги примут этот факт во внимание и будут учитывать именно ситуацию в аэропортах и на курортах", - цитирует газета слова анонимного собеседника.

В Росавиации в ответ на официальный запрос изданию заявили, что не будут комментировать эту тему. В пресс-службе Ростуризма не смогли предоставить оперативный комментарий, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье возле туристического автобуса недалеко от Большого египетского музея и пирамид в пригороде Каира Эль-Гизе произошел взрыв, в результате которого пострадали 17 человек - десять египтян и семь туристов из ЮАР, погибших нет.

После взрыва источник сообщил, что инцидент поставил под вопрос сроки возобновления чартерного сообщения с РФ.

Россия прервала авиасообщение с Египтом было в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

11 апреля 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Пока рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir только между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы пока не осуществляются.

РСТ Египет РФ Каир

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