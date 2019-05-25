Международный трибунал огласит решение по инциденту в Керченском проливе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу огласит решение о введении временных мер в отношении России в связи с задержанием украинских кораблей и экипажей в районе Керченского пролива, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы суда Бенджамин Бениршке.

"Все остается, как и планировали - в 12 часов (по местному времени - ИФ) председатель суда зачитает решение, скорее всего, не целиком - только выдержки из него. Займет это 20-30 минут", - указал собеседник агентства. Российской делегации на оглашении приговора не будет, указал Бениршке.

Международный трибунал ООН по морскому праву находится в Гамбурге.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в трибунал за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.МИД России в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Соответствующее заявление было сделано министерством 16 апреля.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.