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Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сингапур впервые с 2010 года возглавил рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2019 году, сместив США, сообщает телеканал Channel New Asia.

Среди причин, отмечается в пресс-релизе, названы создание высокотехнологичной инфраструктуры в стране, квалифицированная рабочая сила, миграционное законодательство.

Гонконг занял второе место, а США опустились на третье место.

Россия заняла в рейтинге 45-е место.

Рейтинг составлен экспертами Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development) в швейцарском городе Лозанна.

Сингапур

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