Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сингапур впервые с 2010 года возглавил рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2019 году, сместив США, сообщает телеканал Channel New Asia.
Среди причин, отмечается в пресс-релизе, названы создание высокотехнологичной инфраструктуры в стране, квалифицированная рабочая сила, миграционное законодательство.
Гонконг занял второе место, а США опустились на третье место.
Россия заняла в рейтинге 45-е место.
Рейтинг составлен экспертами Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development) в швейцарском городе Лозанна.