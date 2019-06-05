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Поипео рассказал о цели ограничительных мер в отношении Кубы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США приняли решительные меры, чтобы остановить дестабилизирующую деятельность правительства Кубы, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня США приняли решительные шаги, чтобы предотвратить приток американских долларов кубинскому режиму и остановить финансирование его репрессивной, дестабилизирующей деятельности в Венесуэле и на острове", - написал глава госдепа в своем твиттере.

Он отметил, что кубинский народ заслуживает "свободное, стабильное и процветающее государство".

Ранее стало известно, что администрация США ввела новые ограничения на путешествия американских граждан на Кубу.

Так, власти США запретили групповые образовательные поездки на Кубу, которые ранее были разрешены американцам.

Также США перестанут выдавать лицензии для путешествий на Кубу частным и корпоративным судам и самолетам. В результате, американцы не смогут попасть на Кубу на круизных судах и яхтах. Соответствующие поправки представило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

"Эти действия позволят не дать американские доллары в руки кубинским военным, разведке и спецслужбам", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Президент США Дональд Трамп последовательно отменяет меры, введенные его предшественником Бараком Обамой в рамках улучшения отношений с Кубой. Так, Трамп ранее уже запретил индивидуальные поездки американцев на Кубу.

Майк Помпео США Куба

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