Сильный пожар в крупнейшем рынке Тбилиси уничтожил магазины на площади в тысячи квадратных метров

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В результате сильного пожара, произошедшего в ночь на пятницу в крупнейшем в Тбилиси рынке в районе Лило, сгорели магазины с разными товарами на площади в несколько тысяч квадратных метров, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По информации телеканала, пожар начался в одном из обувных магазинов в так называемом "китайском рынке". Охране не удалось своими силами локализовать возгорание.

На место прибыли около 20 бригад пожарных-спасателей, а также владельцы магазинов, которые пытались вынести свой товар из огня.

Как сообщил журналистам начальник Тбилисского управления Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Отар Кереселидзе, к настоящему времени очаги возгорания удалось локализовать.

"Пожар локализован, на месте продолжают работать по его ликвидации 17 пожарных машин. Опасности распространения огня нет. Среди людей пострадавших нет", - сказал Кереселидзе.