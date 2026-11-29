Иран продолжает переговоры с США, но не согласится на унизительные условия

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Иран продолжает переговорный процесс по решению конфликта с США, однако не намерен принимать унизительные условия, заявил в воскресенье иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Мы стараемся продвигаться по пути переговоров, используя для этого логику. Однако мы не намерены мириться с агрессией и какими бы то ни было ошибочными действиями наших врагов", - цитирует Пезешкиана агентство Tasnim.

Президент Ирана предупредил, что "мы не потерпим унижения и будем противостоять попыткам запугивания".

В последние месяцы Иран и США периодически проводят через посредников переговоры по прекращению вооруженного конфликта.