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Германские "Зеленые" впервые обошли по популярности правящий блок ХДС/ХСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Партия "Зеленые" в Германии впервые обогнала по популярности правящий блок ХДС/ХСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Infratest Dimap для телеканала ARD.

Так, за "Зеленых" готовы голосовать 26% избирателей, а за ХДС/ХСС - 25%.

Кроме этого, правая партия "Альтернатива для Германии" опередила в предпочтениях избирателей Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - 13% против 12% у СДПГ.

За Свободную демократическую партию Германии, согласно опросу, готовы голосовать 8% респондентов, а за "Левых" - 7%.

Воскресный опрос, в котором приняли участие 1500 человек, проводится регулярно для проекта канала Deutschlandtrend. Статистическая погрешность составляет до 3,1%.

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