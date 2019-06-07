Грузовое судно столкнулось с нефтяной платформой в Норвегии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 270 работников нефтяной платформы Statfjord A в Норвегии эвакуированы после приведшего к столкновению маневра судна-водовоза PSV Sjoborg, сообщили в пятницу в компании Equinor, которой принадлежит платформа.

При этом 218 человек были эвакуированы на вертолетах, которые перебросили их на другие нефтедобывающие объекты.

Столкновение судна с платформой не повлияло на процесс добычи нефти, поскольку работа платформы в тот момент была приостановлена на профилактику.

По последним данным, в результате инцидента пострадавших нет. Ущерб окружающей среде не нанесен.

Причина столкновения судна с платформой пока не установлена.