На Украине пять партий решили объединиться для участия в выборах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Политические партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную раду Украины, сообщил заместитель главы парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы". Реализовать это можем только мы", - написал Вилкул в фейсбуке.

Партии подписали меморандум об объедении в Киеве в пятницу.

На вопрос журналистов о принципах формирования партийного списка и о том, каким будет название объединения, лидер фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский сказал: "Вы это услышите в воскресенье на съезде нашей объединенной политической силы".

Новинский заявил, что мир на Украине является "задачей номер один" для объединения. "Прямые переговоры, достижение разумных компромиссов с соблюдением национальных интересов Украины и полное выполнение Минских соглашений - вот наш путь в мир. Но мир - это не только остановить войну на Донбассе, мир нужен и между украинцами, без деления на правильных и неправильных вопросами языка, культуры, веры истории. Без деления Украины на запад и восток, север и юг...Ради такого мира мы сегодня объединились", - подчеркнул политик.