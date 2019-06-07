США ввели санкции против крупнейшего нефтехимического холдинга Ирана

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в пятницу внесли в санкционный список крупнейший нефтехимический холдинг Ирана Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), а также почти 40 его дочерних компаний и зарубежных торговых агентов. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

"Принимая меры против этой сети, мы намерены лишить финансовых ресурсов важнейшие элементы нефтехимического сектора Ирана, поддержкой которого пользуется Корпус Стражей Исламской революции (КСИР)", - отмечается в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

В нем подчеркивается, что Вашингтон намерен и в дальнейшем принимать меры против холдингов и компаний в нефтехимической отрасли, а также в других секторах, если эти компании оказывают финансовую поддержку КСИР.

В заявлении Минфина США указывается, что на PGPIC и его дочерние компании приходится 50% всего экспорта этой отрасли в Иране.

Компании внесены в так называемый список SDN. В него включаются физические и юрлица, с которыми гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес. Активы в США попадающих в этот список компаний замораживаются.