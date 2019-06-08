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Претендент на пост премьера Великобритании признался в употреблении наркотиков

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, объявивший о намерении побороться за лидерство в Консервативной партии Великобритании и за пост премьер-министра, признался в употреблении кокаина по молодости, пишет газета The Daily Mail.

Гоув заявил, что принимал наркотики несколько раз более двадцати лет назад. "В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой", - сказал он.

Министр настаивает, что прошлые проступки не должны использоваться против него в борьбе за премьерство. По его словам, в молодости он не подозревал, что пойдет в политику.

Признание прозвучало в преддверии выхода книги "Майкл Гоув: Человек в спешке", в которой говорится, что кандидат в премьер-министры Великобритании принимал кокаин в 2016 году.

The Daily Mail сообщает, что ранее министр международного развития Рори Стюарт, который также будет участвовать в гонке за пост премьера, признался в приеме опиума во время поездки в Афганистан. Его соперник, бывший глава МИД Борис Джонсон получил наказание во время обучения в Итонском колледже за употребление марихуаны.

Великобритания Майкл Гоув

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