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Во Франции около 28 тыс. домов лишились электричества из-за сильной бури

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Около 28 тыс. домов остались в субботу без света из-за сильной бури на западе Франции, сообщило местное радио.

Ситуация несколько улучшилась по сравнению с вечером пятницы, когда без электроэнергии остались 42 тыс. домов.

Буря, которую метеорологи назвали "Мигель", в пятницу привала к гибели трех спасателей: они утонули во время операции у берегов департамента Вандея.

Последствия бури ощущались не только в прибрежных департаментах, но и, в частности, в Париже.

Франция Мигель

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