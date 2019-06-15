Поиск

3000 человек эвакуировали в Берлине из-за снаряда времен Второй мировой

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Около 3000 человек эвакуированы в Берлине из-за найденной в пятницу во время строительных работ авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает телерадиостанция RBB.

Отмечается, что эвакуация, происходящая рядом с площадью Александерплатц в центре города, продолжалась до полуночи (01:00 по Москве), обезвреживание снаряда завершилось к 01:45 (02:45 по московскому времени).

Полицейские оцепили территорию в радиусе 300 метров от места обнаружения авиаснаряда.

Германия Берлин

Новости

"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев на 7,3%

"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев на 7,3%

CNN сообщил о попытке Ирана сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

CNN сообщил о попытке Ирана сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Грузинская православная церковь обвинила посла США в обострении ситуации на фоне ЛГБТ-акции

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

ПЦУ предупредила Филарета о "канонических последствиях" из-за призыва созвать собор

ПЦУ предупредила Филарета о "канонических последствиях" из-за призыва созвать собор

Демократическая партия Молдавии объявила об отставке своего правительства

Демократическая партия Молдавии объявила об отставке своего правительства

Шестой по счету американец умер в Доминикане при загадочных обстоятельствах

Шестой по счету американец умер в Доминикане при загадочных обстоятельствах

Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США в феврале 2020 года

В Кривом Роге разгромлен офис партии экс-кандидата в президенты Юрия Бойко

Министр здравоохранения Великобритании вышел из гонки за пост премьера

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');