3000 человек эвакуировали в Берлине из-за снаряда времен Второй мировой

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Около 3000 человек эвакуированы в Берлине из-за найденной в пятницу во время строительных работ авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает телерадиостанция RBB.

Отмечается, что эвакуация, происходящая рядом с площадью Александерплатц в центре города, продолжалась до полуночи (01:00 по Москве), обезвреживание снаряда завершилось к 01:45 (02:45 по московскому времени).

Полицейские оцепили территорию в радиусе 300 метров от места обнаружения авиаснаряда.